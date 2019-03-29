Майли Сайрус заинтриговала старым образом Ханны Монтаны

Новости шоу бизнеса: В 2006 году на американском телевидении стартовал подростковый сериал Ханна Монтана.

В нем была рассказана история девочки, которая ведет двойную жизнь и в школе - обычная девчонка, а за ее пределами - настоящая поп-звезда. Главную роль в ТВ-шоу сыграла певица Майли Сайрус. Именно этот сериал и сделал начинающую артистку мегапопулярной. Слава далась Майли нелегко и она долго пыталась обуздать грандиозную славу, свалившуюся на нее.

Сейчас Майли по-прежнему популярна. Снявшись во многих фильмах и выпустив десятки клипов, артистка, которая, к слову, в конце 2018 года вышла замуж, решила ненадолго вернуться к истокам. Вчера, 28 марта, в своем Instagram Майли опубликовала новые снимки и фото, на которых предстала перед поклонниками в легендарном образе Ханны Монтаны.

Отметим, что на фото Майли обыграла популярный в Сети флешмоб #10yearschalledge, в рамках которого люди делятся своими снимками десятилетней давности. Певица написала, что она выиграла челлендж, ведь судя по фото вообще не изменилась.

Новостей о продолжении сериала не было, так что вероятнее всего Майли просто решила поэкпериментировать с внешностью.