Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Как и любая мама, Меган Маркл хочет для своего будущего ребенка всего наилучшего.

Но когда это касается монархов, то прихоти действительно впечатляют.

Так, экс-актриса попросила 72-летнего обладатель пяти премий Грэмми Элтона Джона научить ее первенца игры на фортепиано. И он согласился! Тогда, когда детвора достигнет того возраста, чтобы овладеть музыкальным искусством, Элтон будет с ним заниматься.

Этот разговор состоялся вскоре после свадьбы Меган и Гарри. Ведь на приеме после их венчания Элтон сыграл на инструменте несколько песен для супругов и это очень поразило герцогиню.

К тому же, певец был близким другом принцессы Дианы. И прекрасно ладит с ее сыновьями-потомками британского престола.