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Холостяк 9 сезон 4 выпуск: главные события недели

Холостяк 9 сезон 4 выпуск: главные события недели
09:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера на телеканале СТБ вышел 4 выпуск 9 сезона шоу "Холостяк".

В 4 выпуске шоу осталось всего 10 участниц, которые получили свои заветные розы.

На этой неделе участники шоу отправились в мечтательный Кипр, где случились очень романтичные свидания.

Первое свидание в этом выпуске было с Софией. Оно получилось очень атмосферным и необычным. Вместе со своей спутницей Холостяк отправился в купель Афродиты. Согласно легенде в это месте влюбленные должны выражать свои чувства без слов. Если у пары это получится, то их отношения будут неразрывными.

После этого главный Холостяк страны отправился на тройное свидание - с Мариной, Юлей и Аней. Участницы проекта сыграли в игру "я никогда не". Во время игры открылись самые сокровенные и интимные тайны девушек.

Некоторые участницы получили розы еще до официальной церемонии. Ими оказались Марина, София и Оля, с которыми он проводил свидания или общался по телефону.

Холостяк вызвал Юлю на разговор, потому что ему была непонятна ее сдержанность на протяжении двух свиданий.

Никита заявил: "Мне показалось, что для тебя важнее получить розу, чем пообщаться".

В итоге, после длительного разговора, девушка таки получила свою розу.

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Одна из участниц, Наташа, была уверенна, что покинет шоу, ведь роз больше не осталось, но Никита сделал ей сюрприз, подарив вместо традиционной розы, свечку, которую они сделали на групповом свидании.

В проекте остались: Элизабет, Лилия, Даша, Дина, Наташа, София, Виктория, Марина, Оля и Юля.

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Все по теме:

Шоу, Любовь, Холостяк, Итоги, Кто ушел, Кто получил розу, 9 сезон 4 выпуск шоу..
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