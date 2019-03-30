Холостяк 9 сезон 4 выпуск: главные события недели

Новости шоу бизнеса: Вчера на телеканале СТБ вышел 4 выпуск 9 сезона шоу "Холостяк".

В 4 выпуске шоу осталось всего 10 участниц, которые получили свои заветные розы.

На этой неделе участники шоу отправились в мечтательный Кипр, где случились очень романтичные свидания.

Первое свидание в этом выпуске было с Софией. Оно получилось очень атмосферным и необычным. Вместе со своей спутницей Холостяк отправился в купель Афродиты. Согласно легенде в это месте влюбленные должны выражать свои чувства без слов. Если у пары это получится, то их отношения будут неразрывными.

После этого главный Холостяк страны отправился на тройное свидание - с Мариной, Юлей и Аней. Участницы проекта сыграли в игру "я никогда не". Во время игры открылись самые сокровенные и интимные тайны девушек.

Некоторые участницы получили розы еще до официальной церемонии. Ими оказались Марина, София и Оля, с которыми он проводил свидания или общался по телефону.

Холостяк вызвал Юлю на разговор, потому что ему была непонятна ее сдержанность на протяжении двух свиданий.

Никита заявил: "Мне показалось, что для тебя важнее получить розу, чем пообщаться".

В итоге, после длительного разговора, девушка таки получила свою розу.

Одна из участниц, Наташа, была уверенна, что покинет шоу, ведь роз больше не осталось, но Никита сделал ей сюрприз, подарив вместо традиционной розы, свечку, которую они сделали на групповом свидании.

В проекте остались: Элизабет, Лилия, Даша, Дина, Наташа, София, Виктория, Марина, Оля и Юля.