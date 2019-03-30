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Известно, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон не позволяют себе вольностей

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Известно, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон не позволяют себе вольностей
13:40 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кейт Миддлтон и принц Уильям никогда не держатся за руки.

Герцоги Кембриджские ведут себя на публике достаточно сдержанно в то время, как принц Гарри и Меган Маркл позволяют себе нежности

Меган Маркл и принц Гарри

Причина в королеве Елизавете II и принце Филиппе. Ее Величество с мужем никогда (ни сейчас, ни раньше) не демонстрировали своих чувств на публике: не было никаких объятий и, тем более, поцелуев. И за руки они почти не держали друг друга. Просто статус им этого не позволяет.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

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И так, как принц Уильям - второй претендент на корону Великобритании, он старается следовать традициям бабушки и дедушки, поэтому оставляет нежности с Кейт для дома.

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Принц Уильям, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Традиции, Королевская семья, Елизавета II, Запреты, Меган Маркл.
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