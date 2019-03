Принц Гарри и Меган Маркл поздравили 99-летнюю поклонницу с днем рождения

Несмотря на то, что 99-летняя Дафна Данн является ветераном Второй мировой войны, она всегда терпеливо наблюдает в инвалидной коляске в живом коридоре, когда принц Гарри и Меган Маркл осуществляют любой свой выход. Первая встреча женщины с внуком Елизаветы II состоялась в мае 2015 года возле Сиднейского оперного театра, вторая в 2017 году, а третья - осенью 2018 года. Тогда принц Гарри познакомил Дафну Данн с Меган Маркл.

В пятницу, 29 марта, женщина отмечала свое 99-летие. По случаю Дня рождения преданной поклонницы, герцоги Сассекские написали ей письмо.

Royal Tour: Harry introduces 98-year-old Daphne Dunne to his wife Meghan. "Oh my goodness, is this Daphne?" asked Meghan. Previously, Daphne met other members of the Royal family, including Prince Charles, in Canberra more than 30 years ago. #RoyalTour #7News pic.twitter.com/CkjDWIn67o

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 16 октября 2018 г.