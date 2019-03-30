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Принц Гарри и Меган Маркл поздравили 99-летнюю поклонницу с днем рождения

Принц Гарри и Меган Маркл поздравили 99-летнюю поклонницу с днем рождения
11:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Герцоги Сассекские решили сделать сюрприз одной из своих самых преданных фанаток.

Несмотря на то, что 99-летняя Дафна Данн является ветераном Второй мировой войны, она всегда терпеливо наблюдает в инвалидной коляске в живом коридоре, когда принц Гарри и Меган Маркл осуществляют любой свой выход. Первая встреча женщины с внуком Елизаветы II состоялась в мае 2015 года возле Сиднейского оперного театра, вторая в 2017 году, а третья - осенью 2018 года. Тогда принц Гарри познакомил Дафну Данн с Меган Маркл.

В пятницу, 29 марта, женщина отмечала свое 99-летие. По случаю Дня рождения преданной поклонницы, герцоги Сассекские написали ей письмо.

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"Дорогая Дафна, моя супруга и я посылаем вам самые теплые поздравления и пожелания по случаю вашего 99-летие! Мы надеемся, вы сможете отметить этот праздник в кругу семьи - вас наконец выпишут из больницы. С днем рождения, Дафна! С наилучшими пожеланиями, Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские", - говорилось в открытке.

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Принц Гарри, Видео, Королевская семья, Меган Маркл, Поздравили с 99-летием.
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