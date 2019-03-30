Королевское преображение: Кейт Миддлтон сменила имидж

Новости шоу бизнеса: Стиль Кейт Миддлтон преобразился и стал более гламурным.

У Кейт Миддлтон появился новый дизайнер и это существенно повлияло на ее стиль. Теперь в гардеробе герцогини Кембриджской появились платья с актуальными принтами. Она перестала отдавать предпочтение строгим платьям-пальто, а на их смену пришел более современный стиль.

Стало известно, что повлияло на такую кардинальную смену стиля. Стилистом Кейт Миддлтон стала аристократичная 36-летняя Вирджиния Чадвик-Хили, известная как Джинни. Джинни талантливый стилист и бывший редактор британской версии журнала Vogue. Они с Кейт были знакомы давно, так как Вирджиния старый друг герцогов и даже была в числе гостей на свадьбе в Вестминстерском аббатстве в 2011 году.

"Джинни - секретное оружие Кэтрин. Она внесла большой вклад в гардероб герцогини для общественных мероприятий и помогла дать ей совершенно новое чувство уверенности", - сообщает королевский источник.

Кейт Миддлтон изменения к лицу, и она очень благодарна Вирджинии за помощь. Стилистом герцогини остается Наташа Арчер. Сейчас она в декретном отпуске, потому Кейт обратилась к Джинни за советом.