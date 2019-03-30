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"Бумбокс" собирается в тур по городам Украины

"Бумбокс" собирается в тур по городам Украины
20:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Этой весной украинская группа "Бумбокс" впервые поедет по городам Украины с концертной программой "Тройка".

Раньше услышать ее можно было лишь в Киеве, однако коллектив единогласно решил поехать в тур и петь для жителей других городов.

В концертную программу "Тройка" входят песни первых трех альбомов группы "Бумбокс". Среди них сборник "Меломания", "Family Бизнес" и собственно "III". Первые концерты состоятся уже в мае и июне 2019 года.

Как утверждает коллектив, "Тройка" - это приятные воспоминания о предыдущих солдаутах и счастливые слезы фанатов, а также желание выйти на сцену и спеть "на бис" любимого "Бобика" еще раз и вспомнить "Кем мы были".

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Группа "Бумбокс" дала два концерта с обновленной программой в Киеве, но поклонникам их оказалось мало. Поэтому они приняли решение уже этой весной посетить несколько городов Украины.

"Бумбокс" сыграет в таких городах Украины:

  • 19 мая - Львов, Malevich concert arena;
  • 25 мая - Днепр, Летний театр;
  • 26 мая - Харьков, Арт завод Механика;
  • 28 июня - Одесса, Зеленый театр.
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Музыка, Бумбокс, Новости музыки, Андрей Хлывнюк, Тройка, Украинская группа, Украинские группы, Группа "Бумбокс", Меломания, Family Бизнес, Концерты Бумбокс.
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