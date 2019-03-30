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Суббота, 30.03.2019
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Клаудия Шиффер украсила обложку известного журнала в память о Карле Лагерфельде

Клаудия Шиффер украсила обложку известного журнала в память о Карле Лагерфельде
20:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Немецкая супермодель впервые снялась для обложки китайского Vogue.

Последнее время Клаудия Шиффер нечасто соглашается на съемки для журналов. Однако ее появление на обложке Vogue China подкреплено весомой причиной - в апрельском номере глянца будет почитаться память Карла Лагерфельда.

Звезда подиумов и одна из самых высокооплачиваемых моделей 90-х годов Клаудия Шиффер неоднократно сотрудничала с креативным директором модного дома Chanel Карлом Лагерфельдом, который умер в феврале 2019 года. Поэтому на предложение сняться в апрельском номере Vogue China, который будет посвящен его памяти, она не могла отказать даже несмотря на то, что в последнее время предпочитает не сниматься для глянцев.

 
 
 
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Thank you @angelica_cheung for my first cover for @VogueChina shot by @studioakrans #KarlLagerfeld x

Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Клаудия Шиффер показала архивный снимок с Синди Кроуфорд

На обложке Клаудия Шиффер позировала в черном платье с золотистыми мелкими цветами от Chanel. А в ее волосах была небольшая черная брошка, подобная той, которую когда-то обожала носить основательница бренда Коко Шанель.

 
 
 
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Beautiful @chanelofficial #KarlLagerfeld tribute Thanks @VogueChina

К супермодели присоединились 34-летняя Саша Пивоварова и 22-летняя Грейс Элизабет, которые также позировали перед камерой в нарядах, созданных Карлом Лагерфельдом.

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Мода, Chanel, Знаменитости, Стиль, Звезды, Звезда, Журнал, Карл Лагерфельд, Знаменитость, Клаудия Шиффер, Новости звезд.
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