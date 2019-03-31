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Икона стиля: бесподобные образы королевы Рании в Италии и Париже

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Икона стиля: бесподобные образы королевы Рании в Италии и Париже
09:48 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса: Самая стильная гостья официальных приемов.

Королева Рания, известная своим бесподобным стилем, расширяет понятие "наряд для официального президентского визита". Пятничный день оказался богатым на важные события.

Сначала в Италии она сопровождала супруга на вручении премии "Лампа мира" за усилия в борьбе за права человека на Ближнем Востоке, выбрав для этого самый нестандартный материал — платье, имитирующее выделку денима, и сильно укороченный жакет. Кажется, чтт перед нами Джекки Кеннеди!

Уже спустя несколько часов Рания появилась на ступенях Елисейского дворца, где позировала вместе с супругами Макрон. И на этот раз не обошлось без блистательных стильных сюрпризов.

Деловая красотка: эффектный стиль от королевы Иордании

Парижский шик в прочтении главной ближневосточной красавицы — приталенный жакет из эко-кожи и черная плиссированная юбка из того же материала. Шарма и объема образу первой леди Иордании добавила кружевная внутренняя юбка.

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Стиль, Образ, Королева, Королева Рания, Королева Иордании.
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