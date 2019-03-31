"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 5 выпуск кулинарного шоу (Видео)

Новости шоу бизнеса: 30 марта на телеканале СТБ состоялся показ пятого выпуска нового шоу "МастерШеф. Профессионалы".

В этом эфире кулинаров ждал сюрприз – мастер-класс от известного шеф-повара Джорди Круса (Jordi Cruz). Судьи также были невероятно счастливы познакомиться с шефом такого уровня лично.

Впервые в истории "МастерШеф" гостем проекта стал обладатель 4 звезд Мишлен. Испанский шеф-повар Джорди Крус получил свою первую звезду Мишлен в 26 лет. Это второй подобный случай в мире. На данный момент шеф-повар заслужил целых 4 звезды, кроме того, он является судьей "Мастер Шеф" в Испании.

"Для меня большая честь приехать к вам на "МастерШеф". Я впервые в жизни буду работать на украинской кухне, поэтому немного волнуюсь. Но уверен, что мы найдем общий язык, ведь на вашем проекте собрались настоящие профессионалы",– говорит знаменитый шеф-повар.

В первом испытании участникам нужно было приготовить культовые блюда испанской кухни. Обладатель четырех звезд Мишлен приготовил три блюда испанской кухни, а участники "МастерШеф" попытались воспроизвести то, что увидели. Загвоздка заключалась в том, что рецепт могли узнать лишь капитаны команд. Капитанам нужно было доходчиво объяснить рецепт своим командам, чтобы им удалось правильно приготовить эти невероятные блюда.

Тем, в свою очередь, предстояло правильно приготовить эти блюда, чтобы угодить требовательному судье. По результатам голосования черный фартук в проигравшей команде надела Юлия Ангелова.

Во втором испытании кулинарам предстояло составить меню и приготовить комплексный обед ресторанного уровня для школьников 4-го класса. Каждая из команд получила по 1600 гривен, за которые им нужно было купить продукты. Фаст-фуд готовить категорически запрещалось.

По результатам голосования детей победила команда Красных с разницей в один голос. Черный фартук после этого испытания надели два участника: капитан Алик Мкртчян и Саша Абрамов, которые отвечали за приготовление не совсем удачных хачапури.

В конце вечера четверых участников (Юлю, Пашу, Алика и Сашу) ждала сложная битва черных фартуков. Кулинаров ждало сложное испытание: им следовало приготовить миниатюрную копию любого классического блюда. Для этого участникам даже пришлось воспользоваться лупой. Однако с битвой черных фартуков справились все участники и никто в этом выпуске не покинул проект.

На шоу снова осталось 13 человек, и не все были рады такому решению судей. Ведь кто-то прошел сложный путь в конкурсах и победил, а кто-то очень старался обойти соперников на последнем испытании.