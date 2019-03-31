Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Епифаний обратился к украинцам: Голосуйте по совести
Епифаний обратился к украинцам: Голосуйте по совести
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз

"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 5 выпуск кулинарного шоу (Видео)

"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 5 выпуск кулинарного шоу (Видео)
13:03 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса: 30 марта на телеканале СТБ состоялся показ пятого выпуска нового шоу "МастерШеф. Профессионалы".

В этом эфире кулинаров ждал сюрприз – мастер-класс от известного шеф-повара Джорди Круса (Jordi Cruz). Судьи также были невероятно счастливы познакомиться с шефом такого уровня лично.

Впервые в истории "МастерШеф" гостем проекта стал обладатель 4 звезд Мишлен. Испанский шеф-повар Джорди Крус получил свою первую звезду Мишлен в 26 лет. Это второй подобный случай в мире. На данный момент шеф-повар заслужил целых 4 звезды, кроме того, он является судьей "Мастер Шеф" в Испании.

"Для меня большая честь приехать к вам на "МастерШеф". Я впервые в жизни буду работать на украинской кухне, поэтому немного волнуюсь. Но уверен, что мы найдем общий язык, ведь на вашем проекте собрались настоящие профессионалы",– говорит знаменитый шеф-повар.

В первом испытании участникам нужно было приготовить культовые блюда испанской кухни. Обладатель четырех звезд Мишлен приготовил три блюда испанской кухни, а участники "МастерШеф" попытались воспроизвести то, что увидели. Загвоздка заключалась в том, что рецепт могли узнать лишь капитаны команд. Капитанам нужно было доходчиво объяснить рецепт своим командам, чтобы им удалось правильно приготовить эти невероятные блюда.

Тем, в свою очередь, предстояло правильно приготовить эти блюда, чтобы угодить требовательному судье. По результатам голосования черный фартук в проигравшей команде надела Юлия Ангелова.

Во втором испытании кулинарам предстояло составить меню и приготовить комплексный обед ресторанного уровня для школьников 4-го класса. Каждая из команд получила по 1600 гривен, за которые им нужно было купить продукты. Фаст-фуд готовить категорически запрещалось.

По результатам голосования детей победила команда Красных с разницей в один голос. Черный фартук после этого испытания надели два участника: капитан Алик Мкртчян и Саша Абрамов, которые отвечали за приготовление не совсем удачных хачапури.

"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 4 выпуск (Видео)

В конце вечера четверых участников (Юлю, Пашу, Алика и Сашу) ждала сложная битва черных фартуков. Кулинаров ждало сложное испытание: им следовало приготовить миниатюрную копию любого классического блюда. Для этого участникам даже пришлось воспользоваться лупой. Однако с битвой черных фартуков справились все участники и никто в этом выпуске не покинул проект.

На шоу снова осталось 13 человек, и не все были рады такому решению судей. Ведь кто-то прошел сложный путь в конкурсах и победил, а кто-то очень старался обойти соперников на последнем испытании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, Видео, Кулинарное шоу, СТБ, Мастер-шеф, Мастер Шеф. Профессионалы, Мастер Шеф. Профессионалы 5 выпуск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Нгумбу: события боя
02 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
03 Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
04 Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
05 Руководитель Госрезерва получил обвинительный акт в аэропорту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
Выборы 2019: какие документы нужны для голосования
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Великий пост 2019: третья неделя - Крестопоклонная
Великий пост 2019: третья неделя - Крестопоклонная
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь