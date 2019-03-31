"Обожаю эксперименты, обожаю какие-то провокации": Надя Дорофеева о своем стиле

Новости шоу бизнеса: Певица Надя Дорофеева призналась, что делает с ненужными вещами.

Популярная украинская певица и солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева попала в список самых стильных людей за самые яркие выходы прошлого года. В интервью Светской жизни певица призналась, что запоминает все свои образы и очень любит наряжаться.

"Я в принципе запоминаю все свои прикиды и самыми любимыми все же есть какие-то красные дорожки, потому что я надеваю платье. А я очень редко это делаю. У меня на YUNA-2019 было такое смешное платье. Оно выглядела, как мохнатое платье. Но я обожаю эксперименты, обожаю какие-то провокации. Мне это очень прикольно", - рассказала Надя Дорофеева.

Звезда поделилась, что всегда старается выглядеть хорошо, куда бы не пошла, но это ей не всегда удается.

"Я действительно стараюсь так выглядеть, потому что когда-то мне рассказали историю про одну артистку, которая даже из поезда выходила при полном параде. Я тогда подумала, реально настоящий артист должен так выглядеть, но слава Богу, что вы не видели меня, когда мы ездим на концерты, потому что это просто ужас. Я могу в домашних тапочках выходить на заправках и там есть. Меня даже могут не узнавать, потому что я действительно могу выглядеть не очень, потому как очень устаю", - добавила певица.

По словам Нади Дорофеевой, всю одежду, которую она больше не собирается надевать, забирает ее мама и отдает нуждающимся.

"Одежду забирает моя мама. Мне кажется, что иногда она приезжает просто забрать вещи. Она забирает большие чемоданы и едет домой и дарит всем, кому нужно", - отметила она.