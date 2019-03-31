Незнакомцы, которые поженились на популярном телешоу и остались вместе навсегда (Фото)

Популярное шоу "Свадьба с первого взгляда" - одно из самых любимых у телезрителей всего мира. Версии этой телепередачи выходят в эфир почти в каждой стране. Но мало кто верит в то, что можно долго и счастливо жить с человеком, которого впервые увидел.