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Незнакомцы, которые поженились на популярном телешоу и остались вместе навсегда (Фото)
Популярное шоу "Свадьба с первого взгляда" - одно из самых любимых у телезрителей всего мира. Версии этой телепередачи выходят в эфир почти в каждой стране. Но мало кто верит в то, что можно долго и счастливо жить с человеком, которого впервые увидел.
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