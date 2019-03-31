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Миранда Керр появилась с округлым животом на светском мероприятии

Миранда Керр появилась с округлым животом на светском мероприятии
21:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая австралийская супермодель Миранда Керр посетила церемонию вручения премии в области красоты Gruner & Jahr Spa Awards в Баден-Бадене 30 марта.

Выход модели на красную дорожку стал первым после объявления новости о предстоящем пополнении в семье 35-летней Миранды и ее мужа, главного исполнительного директора Snapchat, Эвана Шпигеля.

Для события Керр надела роскошное розовое платье с длинными плиссированными рукавами. Модель позировала перед объективами фотографов, держась за живот, который уже заметно округлился.

 
 
 
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Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

Австралийская модель Миранда Керр станет мамой в третий раз

Завершили образ Миранды вечерний макияж с акцентом на красные губы, голливудская укладка волос и бриллианты. На церемонии Миранда получила награду "Икона красоты" за развитие бренда натуральной косметики Kora Organics.

Добавим, что для Эвана Шпигеля и Миранды Керр новорожденный малыш станет вторым совместным ребенком. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна Кристофера от бывшего мужа Орландо Блума.

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Все по теме:

Беременность, Премия, Миранда Керр, Знаменитости, супермодель, Gruner &amp; Jahr Spa Award, Австралийская супермодель.
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