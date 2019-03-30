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Австралийская модель Миранда Керр станет мамой в третий раз

Австралийская модель Миранда Керр станет мамой в третий раз
14:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Информацию о беременности экс-"ангела" Victoria's Secret подтвердил представитель знаменитости.

35-летняя Миранда Керр и ее муж, главный исполнительный директор Snapchat Эван Шпигель, ожидают пополнение через 10 месяцев после рождения сына Харта Шпигеля.

Для Эвана Шпигеля и Миранды Керр новорожденный малыш станет вторым общим ребенком, однако модель воспитывает 8-летнего сына Флинна Кристофера от бывшего мужа Орландо Блума.

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Ранее мы писали, что голливудский актер Орландо Блум продает свой "холостяцкий" дом.

Поместье в Беверли-Хиллз площадью 370 квадратных метров расположено в самом престижном и дорогом районе на склонах гор Санта-Моника. Орландо Блум купил его почти два года назад у знаменитого мексиканского архитектора Мигеля Анхеля Арагонеса за 7 миллионов долларов.

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Все по теме:

Миранда Керр, Орландо Блум, Victoria's Secret, SnapChat, Эван Шпигель, Австралийская модель беременна.
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