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Кайли Дженнер поделилась снимками в откровенном наряде от Jacquemus

Кайли Дженнер поделилась снимками в откровенном наряде от Jacquemus
00:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитость позировала в легком полупрозрачном платье.

Звезда реалити-шоу и социальных сетей Кайли Дженнер, которая в 21 год стала самой молодой миллиардершей мира по версии Forbes, продемонстрировала стильный образ.

Новые фотографии Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

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Знаменитость примерила легкое полупрозрачное платье из коллекции весна-лето 2019 Jacquemus. Свой образ младшая из сестер Кардашян-Дженнер дополнила белыми босоножками и популярной сумкой также от того же бренда, что и платье.

За один день фотография собрала более 5 миллионов лайков и множество одобрительных комментариев. Даже старшие сестры Ким и Хлои Кардашян, а также возлюбленный девушки Трэвис Скотт отреагировали на смелый "аутфит" Дженнер.

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Все по теме:

Знаменитости, Образ, Семейство Кардашян, Look, Кайли Дженнер, Jacquemus.
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