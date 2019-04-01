Кайли Дженнер поделилась снимками в откровенном наряде от Jacquemus

Новости шоу бизнеса: Знаменитость позировала в легком полупрозрачном платье.

Звезда реалити-шоу и социальных сетей Кайли Дженнер, которая в 21 год стала самой молодой миллиардершей мира по версии Forbes, продемонстрировала стильный образ.

Новые фотографии Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 29 Бер 2019 р. о 8:23 PDT

Знаменитость примерила легкое полупрозрачное платье из коллекции весна-лето 2019 Jacquemus. Свой образ младшая из сестер Кардашян-Дженнер дополнила белыми босоножками и популярной сумкой также от того же бренда, что и платье.

За один день фотография собрала более 5 миллионов лайков и множество одобрительных комментариев. Даже старшие сестры Ким и Хлои Кардашян, а также возлюбленный девушки Трэвис Скотт отреагировали на смелый "аутфит" Дженнер.