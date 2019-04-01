Супермодель Миранда Керр станет мамой в третий раз

Спустя 10 месяцев после появления на свет второго малыша бывший "ангел" Victoria's Secret готовится снова стать мамой.
Красавица в третий раз беременна.
Удивительно, ведь только 10 месяцев назад модель родила второго ребенка от своего нынешнего мужа - 28-летнего бизнесмена, исполнительного директора Snapchat Эвана Шпигеля (добавим, что в модели также подрастает 8-летний сын Флинн Кристофер от предыдущего брака с актером Орландо Блумом).
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Об "интересном" положении Миранды стало известно на светском рауте в Баден-Баден. На мероприятии Керр появилась в нежно-розовом платье, которое подчеркнуло ее беременность. Перед фотографами модель нежно поддерживала округлившийся животик.
Как сообщалось ранее, Австралийская 30-летняя актриса Клэр Холт, которая известна участием в сериале "Дневники вампира" (The Vampire Diaries), родила первенца.