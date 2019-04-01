День смеха: Оля Цибульская рассказала, как муж разыграл

Певица и телеведущая Оля Цибульская, которая совсем недавно впервые показала лицо сына, поделилась с забавной историей.
По словам Оли, они с супругом отдыхали в Барселоне, однако ей срочно якобы понадобилось возвращаться в Киев по работе. В спешке певица не проверила авиабилеты, и в результате они с мужем отметили День смеха на Канарских островах.
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Тато - авторитет. Мама - авторитет Між собою ми можемо сперечатися про якісь деталі виховання, але Нестор цього не повинен знати. Ми вперше стали Батьками і, звичайно, ще вчимося. Народити дитину не просто, але виховати її справжньою Людиною - набагато складніше. Сподіваюся, ми не будемо двієчниками Сьогодні у нас нарешті спільний сімейний вихідний втрьох Хто відгадає чим ми сьогодні займались?)) Відповідь вже в сторіс) #мамартистка
"Несколько лет назад мы с мужем сбежали от всего мира в нашу Барселону. На третий день горячего отдыха я как раз спасалась прохладной сангрией (безалкогольной! :) на берегу моря, когда мне позвонил перепуганный директор и рассказал о срочных съемках - варианта не вернуться не было. С полными глазами слез я даже не взглянула на номер рейса и самолет. Осознала уже после посадки – спустя три дня в "Киеве" появилось подозрительное количество пальм (смеется). На календаре было первое апреля, и мы прилетели на Канары. А директора мой муж уговорил :)", – делится артистка.
Кроме того, Оля Цибульская рассказала, как в День смеха ее разыграли коллеги.
"В прошлом году в этот день у меня был большой концерт, на время выступления мобильный оставила в гримерке. Драгоценные звездные коллеги решили поздравить с первым апреля и изменили имена контактов в телефонной книге, а затем едва сдерживали смех, когда я пыталась узнать, что хочет на ужин... мой стоматолог. Но я своим острякам очень благодарна, потому что тот случай вдохновил меня на идею крутейшего онлайн-проекта, которую вынашивала целый год и наконец "родила"! Поэтому готовьтесь, мои дорогие, вендетта очень близко :)", – призналась Оля.