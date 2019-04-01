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Джулия Робертс показала стройную талию

Джулия Робертс показала стройную талию
14:47 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Джулия Робертс дает совет, какой оттенок зеленого подходит блондинкам.

Голливудская актриса поддержала супругу Тома Хэнкса.

После того, как пару недель назад Джулия Робертс обзавелась новой стрижкой и оттенком волос - экспериментов с цветом в ее гардеробе стало еще больше. 

 
 
 
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Happy Rita Wilson Day! #walkoffame #halfwaytohome #scorpiosister

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts)

Какой оттенок зеленого отлично подходит для блондинок, будто выгоревших на солнце? Насыщенный изумруд! Наглядное пособие - костюм Джулии на очень особенной церемонии.

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В минувшую пятницу Робертс поддержала свою подругу - Риту Уилсон во время закладки именной звезды на «Аллее Славы». Оскароносная звезда произнесла сердечную и забавную речь в честь супруги Тома Хэнкса. Близко подружились обе актрисы восемь лет назад, когда вместе работали над фильмом Ларри Крауна.

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