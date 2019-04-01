Джулия Робертс показала стройную талию

Новости шоу бизнеса: Джулия Робертс дает совет, какой оттенок зеленого подходит блондинкам.

Голливудская актриса поддержала супругу Тома Хэнкса.

После того, как пару недель назад Джулия Робертс обзавелась новой стрижкой и оттенком волос - экспериментов с цветом в ее гардеробе стало еще больше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Rita Wilson Day! #walkoffame #halfwaytohome #scorpiosister Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 29 Мар 2019 в 12:36 PDT

Какой оттенок зеленого отлично подходит для блондинок, будто выгоревших на солнце? Насыщенный изумруд! Наглядное пособие - костюм Джулии на очень особенной церемонии.

В минувшую пятницу Робертс поддержала свою подругу - Риту Уилсон во время закладки именной звезды на «Аллее Славы». Оскароносная звезда произнесла сердечную и забавную речь в честь супруги Тома Хэнкса. Близко подружились обе актрисы восемь лет назад, когда вместе работали над фильмом Ларри Крауна.