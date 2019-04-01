Мадонна выступит на Евровидении 2019

Новости шоу бизнеса: После долгих переговоров и решения недоразумений знаменитая американская певица согласилась выступить на Евровидении-2019.

За 15-минутное выступление 58-летняя Мадонна получит 1 миллион долларов.

Как сообщалось ранее, организаторы Евровидения-2019 вели переговоры с Мадонной относительно ее выступления на финале. Цена вопроса достигала полутора миллионов долларов. Однако у организаторов было одно условие для американской звезды - чтобы она не исполняла новую песню, которую посвятила политике США. На что Мадонна не согласилась.

Как отмечается в источнике, организаторам и певице удалось прийти к соглашению. Мадонна пошла на уступки и согласилась не исполнять песню с политическим содержанием. Цена ее выступления на Евровидении-2019 будет достигать одного миллиона долларов. Расходы на себя взял канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс.