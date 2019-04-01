Ольга Фреймут впервые показала младшую дочь Евдокию

Новости шоу бизнеса: Фреймут родила дочь от Владимира Локотко 28 июня 2017 года.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая является мамой троих детей и замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, старалась не показывать публично своих младших детей.

Однако звезда таки сделала сюрприз поклонникам и опубликовала фото с полуторагодовалой Евдокией на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ранковий момент. Євдокія збирається в садок Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 1 Апр 2019 в 3:01 PDT

На фотографии младшая дочь телеведущей, одетая в пышную юбку нежно-розового цвета, играет с игрушками.

Утренний момент. Евдокия собирается в садик, – подписала снимок Оля.

Фреймут также воспитывает 13-летнюю дочь Злату, которую она родила от коренного британца Нила Митчелла, и 2-летнего сына Валерия – первый общий ребенок Ольги и Владимира Локотко.