Регина Тодоренко созналась, когда состоится шумное празднование свадьбы

Новости шоу бизнеса: Стало известно, когда Регина Тодоренко с Владом Топаловым сыграют свадьбу.

Регина Тодоренко сейчас центре внимания. Она умеет удивлять: то беременность, то быстрое похудение на 18 кг. Теперь телеведущая рассказала, когда шумно отпразнует свадьбу со своим мужем - Владом Тапаловым.

В начале декабря 2019-го года Регина впервые стала мамой. Она родила сына, которого пара назвала Михаилом. Перед рождением Миши, Регина с Владом скромно расписалась и отметили событие с самыми близкими людьми. Но это не конец.

В новом выпуске шоу "Пятница с Региной", героиней которого стала Анна Седокова, Регина Тодоренко эмоционально высказала, когда же состоится торжество.

"Я выходила замуж, когда была беременна. И все писали: "А, понятно, она вышла замуж, потому что залетела". Блин, камон, друзья! Мы ведь до этого жили какое-то время в гражданском браке, мы уже знали, чего хотим. И наверняка знали, что у нас будет семья. А когда будет свадьба — да какая разница? Да она будет вообще в мае!" - сказала Регина.

И мы с нетерпением ждем это грандиозное событие!

Можно сказать, что Регина Тодоренко не стала засиживаться в декрете, а через месяц возобновила свою деятельность и снялась для обложки журнала.