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Актриса сериала "Игры Престола" рассказала, как справляется с комплексами

Актриса сериала "Игры Престола" рассказала, как справляется с комплексами
15:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Даже звезды Голливуда недовольны своей внешностью и Софи Тернер этому подтверждение.

Накануне выхода финального сезона одного из самых популярных сериалов современности "Игра престолов" одна из главных героинь дала откровенное интервью для британского Harper's Bazaar. 23-летняя Софи Тернер рассказала о том, как борется с комплексами, а также заговорила о свадьбе с Джо Джонасом.

Недавно Софи Тернер поразила рассказами о том, что во время съемок сериала "Игра престолов" ей запрещали мыть голову. А за две недели до выхода финального сезона она появилась на обложке апрельского выпуска британского Harper's Bazaar и откровенно рассказала о своих комплексах и будущей церемонии бракосочетания.

 
 
 
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HARPERS @bazaaruk

Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

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23-летняя Софи Тернер призналась, что она не всегда остается довольной своим образом, когда видит себя на экране.

"Каждый может увидеть меня реальную в "Игре престолов": у меня большой нос, маленькие глаза, двойной подбородок, и это нормально! Я учусь любить свой нос с горбинкой,"- отметила Софи Тернер.

Также английская актриса рассказала о том, каким видит свою жизнь после завершения съемок в сериале "Игра престолов".

"Я долго пыталась понять, что мне нравится делать. Я десять лет играла одного персонажа и вела себя так, как мне говорили. Но кто же я реальная? Думаю, мне стоит найти какое-то хобби. Меня восхищают многие вещи. Думаю, что первое время буду просто сидеть дома в Нью-Йорке и рисовать. И недавно я снова вернулась к балету," - рассказала звезда "Игры престолов" о своих планах на будущее.

Знаменитость не смогла не прокомментировать свои отношения с 29-летним Джо Джонасом, с которым встречается с 2016 года. Ведь еще в 2017 году пара сообщила о помолвке, но церемонии бракосочетания еще не было.

"Мы хотим сделать эту церемонию очень сдержанной и интимной. Будет ли свадьба в этом году? Возможно будет," - заинтриговала Софи Тернер.

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