"Это приятное безумие": Ким Кардашьян готовится в четвертый раз стать мамой

Новости шоу бизнеса: Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась мыслями о рождении четвертого ребенка.

Потомка для звездной четы родит суррогатная мама. Перед пополнением в семье Ким решила поделиться с журналистами своими переживаниями.

Во время одного из выпусков "Семейство Кардашьян" звездная мама призналась, что с нетерпением ожидает появления сына, передает The New York Times. И хотя Ким и Канье уже воспитывают 3 детей, она очень волнуется перед предстоящим событием.

Переглянути цей допис в Instagram Morning Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 30 Бер 2019 р. о 7:13 PDT

"Я очень волнуюсь, но стараюсь держать себя в руках! Не ожидала, что это случится так скоро!", - эмоционально поделилась Ким.

По словам американки, она прилагает немалые усилия, чтобы подготовить все к появлению на свет ее ребенка. В частности, в имении Ким и Канье уже доделывают детскую комнату, в которой будет расти их будущий сын.

"Я отчаянно пытаюсь подготовить детскую перед рождением сына! Это безумие, но такое приятное безумие", - добавила Ким Кардашьян.