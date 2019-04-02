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Джастин Бибер обманул своих поклонников

Джастин Бибер обманул своих поклонников
11:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Джастин Бибер разместил фото УЗИ-снимка, на котором виднелся большой эмбрион.

Американский певец Джастин Бибер, который неоднократно поражал поклонников заявлениями о желании стать отцом, неожиданно опубликовал УЗИ-снимок. Такое фото сразу же распространилось как в сети, так и в западных СМИ.

Признание о пополнении в семье появилось в День смеха. Не все поклонники поняли, что это первоапрельская шутка, поэтому засыпали его поздравлениями. 

 
 
 
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Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

К поздравлениям присоединились и звездные коллеги Джастина Бибера, в частности, Крис Дженнер, Эллен Дедженерес, Патрик Шварценеггер и многие другие. А вот жена музыканта, модель Хейли Болдуин, в ответ написала любимому "очень смешно", что немного смутило пользователей сети. 

 
 
 
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If U thought it was April fools

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Но на этом розыгрыш Джастина Бибера не закончился. Артист показал фото Хейли на приеме у врачей. Модель обнажила свой живот, в то время как медики вели обследование звезды.

Семейство Биберов: Хейли и Джастин порадовали своих подписчиков совместным фото

Если вы думали, что это была апрельская шутка, – написал Джастин Бибер.

Только после этих фото даже самые большие скептики начали воспринимать виртуальный розыгрыш, как правду. Впрочем певец решил не затягивать интригу: в следующем фото он показал УЗИ-снимок с собакой. Так Джастин Бибер развенчал фейк и вынудил журналистов некоторых западных СМИ писать опровержение информации о беременности Хейли Болдуин.

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Беременность, Джастин Бибер, Знаменитости, Приколы, День смеха, 1 апреля.
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