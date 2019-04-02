Джастин Бибер обманул своих поклонников

Новости шоу бизнеса: Джастин Бибер разместил фото УЗИ-снимка, на котором виднелся большой эмбрион.

Американский певец Джастин Бибер, который неоднократно поражал поклонников заявлениями о желании стать отцом, неожиданно опубликовал УЗИ-снимок. Такое фото сразу же распространилось как в сети, так и в западных СМИ.

Признание о пополнении в семье появилось в День смеха. Не все поклонники поняли, что это первоапрельская шутка, поэтому засыпали его поздравлениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 1 Апр 2019 в 1:02 PDT

К поздравлениям присоединились и звездные коллеги Джастина Бибера, в частности, Крис Дженнер, Эллен Дедженерес, Патрик Шварценеггер и многие другие. А вот жена музыканта, модель Хейли Болдуин, в ответ написала любимому "очень смешно", что немного смутило пользователей сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram If U thought it was April fools Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 1 Апр 2019 в 1:24 PDT

Но на этом розыгрыш Джастина Бибера не закончился. Артист показал фото Хейли на приеме у врачей. Модель обнажила свой живот, в то время как медики вели обследование звезды.

Если вы думали, что это была апрельская шутка, – написал Джастин Бибер.

Только после этих фото даже самые большие скептики начали воспринимать виртуальный розыгрыш, как правду. Впрочем певец решил не затягивать интригу: в следующем фото он показал УЗИ-снимок с собакой. Так Джастин Бибер развенчал фейк и вынудил журналистов некоторых западных СМИ писать опровержение информации о беременности Хейли Болдуин.