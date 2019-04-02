Николай Тищенко показал редкое фото с отцом

Новости шоу бизнеса: В социальной сети появился его снимок с отцом Николаем Петровичем.

Украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко опубликовал фотографию со своим отцом.

На протяжении месяца Николай Тищенко вместе с семьей, женой Аллой Барановской и маленьким сыном, отдыхали в Таиланде. Самые яркие фотографии с отдыха влюбленные публиковали на официальных страницах в Instagram. Теперь же Тищенко вернулся в Киев и встретился с родителями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наш уважаемый Николай Петрович! Папа Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 31 Мар 2019 в 12:27 PDT

Мужчины были одеты в молодежную одежду, но стиль Тищенко-младшего пришелся по вкусу не всем. И тем не менее пользователи отметили их схожесть.

"Наш уважаемый Николай Петрович! Папа", – написал Тищенко.

"Какие мужчины! Сразу видно, что папа и сын", "Ой, вообще крутые!!! Папа молодец у Вас. Маму покажите, тоже интересно", "Похожи, но папка лучше одевается. Николай, ваши треники просто ужасны!" – комментируют поклонники.