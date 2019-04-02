Психолог Холоденко после родов показала шпагат

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 2 апреля, Наталья Холоденко опубликовала новое видео в своем Instagram.

Украинская псиихолог и телеведущая Наталья Холоденко опубликовала новое видео в своем Instagram.

6 марта украинская телеведущая Наталья Холоденко родила второго ребенка. Девочку назвали Вивьен, а о беременности знаменитости никто не знал вплоть до того момента, пока малышка не появилась на свет. Сама Наталья говорит, что никому не сообщала о "положении", а об этом знал лишь врач и мужчина, от которого она и родила Вивьен. Сразу после выписки телеведущая поразила сияющим видом. Наталья активно освещает свою жизнь в Instagram и уже успела похвастаться постройневшими ногами.

На видео телезвезда продемонстрировала чудеса растяжки и это всего спустя всего лишь несколько недель после родов. На видео Наталья при помощи тренера практически полностью садится на поперечный шпагат. В подписи к видео психолог отметила, что не собиралась садиться на шпагат, а лишь хотела слегка растянуться.

"Вот что на самом деле происходит за кулисами перед выходом на сцену. Наставники покоя не дают — и в этом их ценность. Будут подтягивать тебя к тому уровню, который сейчас кажется невозможным. Становитесь лучше с лучшими! P.S. Я не планировала садиться на шпагат, думала, немножко мышцы растянем", — подписала видео Наталья.