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Стало известно, как Ким Кардашьян планирует назвать четвертого ребенка

Стало известно, как Ким Кардашьян планирует назвать четвертого ребенка
15:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сейчас у Ким Кардашьян и Канье Уэста подрастают три ребёнка: пятилетняя Норт, трехлетний Сейнт и годовалая Чикаго.

Ким Кардашьян вместе со всей семьей готовится к появлению их четвертого с Канье Уэстом малыша. В недавнем выпуске реалити-шоу "Семейство Кардашьян" звезда призналась, что очень нервничает из-за скорого появления на свет второго сына. Несмотря на страхи Ким не успеть подготовить все к определенной дате, в этот понедельник она стала гостьей на шоу Джимми Киммела и рассказала, что планировала назвать сына Робом.

Фанаты предполагали, что имя четвёртого малыша тоже будет необычным и запоминающимся, но Ким в очередной раз всех удивила. Вместе со своими сёстрами — Хлои и Кортни — она пришла на шоу Jimmy Kimmel Live, где и рассказала о будущем пополнении в семье. Звезда призналась, что может назвать сына в честь младшего брата: "У меня на примете есть одно имя. Я подумывала назвать его Робом в честь брата. Тогда у меня будут Норт, Сейнт, Чикаго и Роб. Думаю, мой брат бы это одобрил, так что это имя — это один из наших вариантов". 

 
 
 
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Morning

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

"Это приятное безумие": Ким Кардашьян готовится в четвертый раз стать мамой

Она подчеркнула, что если они с мужем действительно остановятся на этом имени, то сына будут звать просто Роб Уэст, а не Роберт Уэст. Также Ким призналась, что перебирала и армянские имена. По признанию Кардашьян, участие в выборе имени принимает вся семья, и это небыстрое дело. Кортни рассказала ведущему, что ей самой понадобилась целая неделя, чтобы определиться с именем Рейна, и все потому, что ее бывший супруг Скотт Дисик хотел назвать сына Престоном.

Как сообщалось ранее, 38-летняя голливудская дива Ким Кардашьян и ее 41-летний муж, рэпер Канье Уэст, ждут четвертого ребенка. Об этом Ким сообщила в эфире вечернего шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном.

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Беременность, Знаменитости, Ким Кардашьян, Материнство.
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