Совместная страничка Меган Маркл и принца Гарри появилась в Instagram

Новости шоу бизнеса: Во вторник, 2 апреля, королевская пара запустила свой официальный аккаунт @sussexroyal.

Меган и Гарри будут использовать страницу не только для работы, но и для того, чтобы показать интересные моменты из личной жизни. Поклонники ожидают, что некоторые публикации будут посвящены именно рождению их первого ребенка.

Влюбленные опубликовали серию любимых фотографий, среди которых - работа Гарри с военными и его усилия в операции по сохранению слонов, а также снимки Меган с женщинами из Hubb Community Kitchen и другие.

"Добро пожаловать в наш официальный Instagram; мы надеемся поделиться нашей работой и важными анонсами... Мы благодарим вас за вашу поддержку и рады приветствовать Вас в @sussexroyal. Гарри и Меган", - говорится в первой публикации королевской четы.

Только в течение первых двух часов после создания страница в сети собрала более 400 тысяч подписчиков.