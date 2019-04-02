Совместная страничка Меган Маркл и принца Гарри появилась в Instagram

Меган и Гарри будут использовать страницу не только для работы, но и для того, чтобы показать интересные моменты из личной жизни. Поклонники ожидают, что некоторые публикации будут посвящены именно рождению их первого ребенка.
Влюбленные опубликовали серию любимых фотографий, среди которых - работа Гарри с военными и его усилия в операции по сохранению слонов, а также снимки Меган с женщинами из Hubb Community Kitchen и другие.
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“Welcome to our official Instagram; we look forward to sharing the work that drives us, the causes we support, important announcements, and the opportunity to shine a light on key issues. We thank you for your support, and welcome you to @sussexroyal.”- Harry & Meghan
"Добро пожаловать в наш официальный Instagram; мы надеемся поделиться нашей работой и важными анонсами... Мы благодарим вас за вашу поддержку и рады приветствовать Вас в @sussexroyal. Гарри и Меган", - говорится в первой публикации королевской четы.
Только в течение первых двух часов после создания страница в сети собрала более 400 тысяч подписчиков.