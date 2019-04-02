Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
ЦИК осталось обработать 0,25% протоколов
ЦИК осталось обработать 0,25% протоколов
ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"
ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"
Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии
Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии

Эффектный выход иорданской королевы Рании

Эффектный выход иорданской королевы Рании
22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Для выхода иорданская икона стиля продемонстрировала эффектный образ с идеальным сочетанием цветов - красного с розовым.

Во вторник, 2 апреля, иорданская королева Рания посетила ежегодную выставку ремесел (Jordan River foundation's 23rd), состоявшейся в столице Иордании Аммане.

Новые снимки с публичного выхода она опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

Так, Рания примерила платье длины миди насыщенного кораллового оттенка с сумкой и туфлями на каблуках в тон. Королева дополнила "аутфит" джемпером лососевого цвета и макияжем с акцентом на глазах.

Совместная страничка Меган Маркл и принца Гарри появилась в Instagram

Прекрасно также выглядели уложенные локонами волосы жены короля Абдаллы II. Глядя на королеву, трудно признать то, что Рании - 48 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фото, Рания, Королева Рания, Jordan River foundation's 23rd.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дебаты с Порошенко: в штабе Зеленского сделали заявление
02 Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы
03 Начало апреля будет холодным: украинцам обещают ночные морозы и сильный ветер
04 Лучшие СМС поздравления с днем рождения в стихах на 2 апреля
05 Тимошенко рассказала, кого из кандидатов поддержит во втором туре
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Во вторник на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ
Во вторник на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ
Перестрелка между Индией и Пакистаном: есть погибшие
Перестрелка между Индией и Пакистаном: есть погибшие
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Интригует еще больше: Marvel показала новый трейлер &quot;Мстители: Финал&quot; (Видео)
Интригует еще больше: Marvel показала новый трейлер "Мстители: Финал" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь