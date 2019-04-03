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Во время концерта Вакарчук поздравил отца пленного моряка (Видео)

Во время концерта Вакарчук поздравил отца пленного моряка (Видео)
09:49 Сегодня Телеграф по материалам сайта 7kanal.com.ua apostrophe.ua

Новости шоу бизнеса: Во время концерта Вячеслав Вакарчук взял слово и поблагодарил Виктора Сороку с Днем рождения.

Вчера, 2 апреля, в Одессе выступила с концертом группа «Океан Эльзы» совместно с симфоническим оркестром одесской Музкомедии.

Фронтмен группы Святослав Вакарчук прямо со сцены поздравил отца военнопленного моряка Василия Сороки. В подарок от Святослава Сорока старший получил песню «Дякую тобі». Оказалось, что у Виктора Сороки вчера был День рождения и он присутствовал в зале в качестве зрителя.

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Напомним, что сын Виктора - украинский моряк Василий Сорока, попал в плен к российским силовикам осенью прошлого года. Во время захвата судна, на котором он пребывал, Василий ранил руку, в следствие чего ему понадобилась операция. Сейчас, как утверждает адвокат военопленного Сергей Бадамшин, Василий идет на поправку.

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Концерт, Отец, Вакарчук, Океан Эльзы, Моряк, Поздравление, День рождение, Сорока, ОЕ.
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