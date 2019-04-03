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Среда, 03.04.2019
Еще все только впереди: Знаменитости, которые прославились далеко не в молодом возрасте (Фото)
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Еще все только впереди: Знаменитости, которые прославились далеко не в молодом возрасте (Фото)

Все дело в том, что слава к ним пришла уже в зрелом возрасте и после того, как они вдоволь проработали на простых работах. Далее вы узнаете истории известных людей и возраст, в котором они прославились на весь мир.
trinixy.ru
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