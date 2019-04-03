Джастин Бибер извинился за розыгрыш на 1 апреля

Новости шоу бизнеса: Первого апреля Джастин Бибер разыграл своих фанатов и коллег, сообщив им о беременности Хейли Болдуин.

Певец был достаточно убедительным: выложил снимок УЗИ, снял постановочные фото с женой и наверняка получал удовольствие от искренних поздравлений и удивления подписчиков. Далеко не все быстро поняли, что исполнитель просто пошутил, а очень многие и вовсе разозлились на неудачный, по их мнению, розыгрыш.

"Всегда найдутся обидчивые люди и люди, не понимающие шуток. Я шутник, а это был простой первоапрельский розыгрыш. Я вовсе не хотел показаться бесчувственным по отношению к людям, неспособным иметь детей. Многие мои знакомые разыгрывают родителей, говоря, что ждут ребенка, чтобы добиться большей реакции. Но я все равно собираюсь взять на себя ответственность и извиниться перед теми, кого обидел", — написал Бибер в Instagram.

"Это напомнило мне случай, когда я ткнул сестренку лицом в торт на дне рождения, ожидая, что она рассмеется, а она заплакала. Иногда вы просто не можете знать, что заденет чужие чувства. Думаю, шутки больше похожи на игру в кости — никогда не знаешь, кто засмеется, а кто обидится", — признал Джастин.

Примечательно, что звездные подписчики Бибера — Крис Дженнер, Дэвида Бекхэма и Эллен ДеДженерас — совершенно спокойно отнеслись к такой шутке и поддержали певца в комментариях. Вероятно, Джастину Биберу пора привыкнуть, что угодить всем просто невозможно.