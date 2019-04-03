Маша Ефросинина в образе 90-х поразила своих поклонников

Новости шоу бизнеса: Видео, которое появилось на ее странице в Instagram, демонстрирует все атрибуты того времени.

Что-что, а стройная малышка Маша Ефросинина умеет создавать настроение, за что мы ее и любим.

Украинская телеведущая, которую точно можно считать действительно стильной звездой, на этот раз выбрала несколько необычный образ. Так, 39-летняя красавица решила напомнить о лихих 90-х.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ситуация - Девяностые... Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 3 Апр 2019 в 12:36 PDT

Яркие разноцветные леггинсы и боди Маша дополнила джинсовой жилеткой и соответствующей прической - хвостиком. И оторвалась, как подросток на дискотеке, под песню 90-х.

Тогда как фолловеры не без иронии посоветовали добавить голубые тени и перламутр вплоть до бровей. Ну и сделать объемную челку с помощью лака для волос. Все, как в старые добрые времена.