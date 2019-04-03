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Маша Ефросинина в образе 90-х поразила своих поклонников

Маша Ефросинина в образе 90-х поразила своих поклонников
14:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Видео, которое появилось на ее странице в Instagram, демонстрирует все атрибуты того времени.

Что-что, а стройная малышка Маша Ефросинина умеет создавать настроение, за что мы ее и любим.

Украинская телеведущая, которую точно можно считать действительно стильной звездой, на этот раз выбрала несколько необычный образ. Так, 39-летняя красавица решила напомнить о лихих 90-х. 

 
 
 
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Ситуация - Девяностые...

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Леся Никитюк показала уникальное фото 10 лет назад

Яркие разноцветные леггинсы и боди Маша дополнила джинсовой жилеткой и соответствующей прической - хвостиком. И оторвалась, как подросток на дискотеке, под песню 90-х.

Тогда как фолловеры не без иронии посоветовали добавить голубые тени и перламутр вплоть до бровей. Ну и сделать объемную челку с помощью лака для волос. Все, как в старые добрые времена.

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Знаменитости, Образ, Маша Ефросинина, Наряды, Образ 90-х.
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