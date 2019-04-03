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Звезда сериала "Универ. Новая общага" стал многодетным отцом

Звезда сериала "Универ. Новая общага" стал многодетным отцом
14:59 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Для Александра и его жены Марии это уже третий ребенок.

Российский актер Александр Стекольников и его жена празднуют рождение третьего ребенка.

Российский актер Александр Стекольников, хорошо знакомый публике по роли очкарика и ботана Валентина Будейко в сериале Универ. Новая общага, на днях обрадовал поклонников радостной новостью. В своем Instagram он сообщил о том, что 27 марта у него родилась дочь. Также супруги воспитывают двоих сыновей 14-летнего Георгия и 8-летнего Ивана. 

 
 
 
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Свершилось, друзья!!! 27го марта в день театра нас осчастливила своим эффектным появлением очаровательная принцесса Конечно, важно кто и как помогает в таком ответственном и иногда непредсказуемом мероприятии! Спасибо ПМЦ @aist_i_kapusta за своевременную, профессиональную помощь, за заботу и внимательность!!! Спасибо нашему доктору Сухановой Дарье Игоревне @suhanchikkk за удивительно трепетное отношение и любовь к детям Замечательный персонал, начиная с доброжелательных охранников и заканчивая опытными, отзывчивыми медсёстрами!!! Чувствуется, что коллектив очень любит свою работу! Отличная атмосфера во всем ПМЦ !!! Принимаем поздравления и от души рекомендуем присмотреться к Перинатальному центру "Мать и дитя" @aist_i_kapusta . Здесь рады всем и всегда!!! Сам неоднократно слышал : «Если ещё рожать буду,то только здесь!!!» #детипмц #матьидитя #пмц #роддом #врачипмц

Публикация от Мартынов Александр (@aleksandr_martynov82)

"Свершилось, друзья!!! 27-го марта, в День театра, нас осчастливила своим эффектным появлением очаровательная принцесса. Конечно, важно, кто и как помогает в таком ответственном и иногда непредсказуемом мероприятии!" — написал под снимками актер. 

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Александр поблагодарил персонал клиники, где рожала его жена, за качественную работу. Информации о том, как назвали новорожденную дочь Александр и Мария как и других подробностей пока нет.

Подписчики принялись поздравлять Александра и его жену в комментариях: "Саша, дорогой. Поздравляю! Очень за вас рада!", "Поздравляем от всей души!!! Пусть будет здоровой и счастливой принцессой", "Ух ты! Прошу принять самые добрые и искренние Поздравления", "Растите крепкими и здоровенькими на радость мама и папе".

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Знаменитости, Актер, Универ, Александр Мартынов.
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