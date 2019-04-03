На седьмом месяце от Счастья: Снежана Бабкина наслаждается каждым днем своего особого положения

Новости шоу бизнеса: Теперь Instagram звездной пары изобилует мимишными фотографиями с пузиком Снежаны, которая в последнее время светится от счастья.

Не так давно семья Бабкина открыла всем свою маленькую тайну - они ожидают пополнения в семействе.

На днях они поехали в солнечную Одессу, где и концерты дали, и насладиться весной успели. А особенной приятностью для фолловеров актрисы стала курьезная фотография с побережья Черного моря, которая сразу собрала безумное количество сердечек.

Черноморские обнимашки. Это когда фото обещало быть романтическо-красивым, но внезапно-нахлынувших финал разрушил все наши планы, добавил пикантной мокроты и дикого ржач, - добавила жена певца.

Как сообщалось ранее, Украинский артист и участник группы 5'nizza Сергей Бабкин и его жена Снежана ожидают пополнения в семье. Также известно, что третьим ребенком в их семье будет мальчик. Артист рассказал, будет ли присутствовать на родах любимой.