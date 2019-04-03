Сказка наяву: Екатерина Кухар рассказала новые подробности своей свадьбы

Новости шоу бизнеса: Прима-балерина украинского театра оперы и балета Екатерина Кухар недавно вышла замуж за своего партнера Александра Стоянова после 10 лет совместной жизни.

Через несколько месяцев после свадьбы артистка решилась рассказать романтические подробности интимного события.

Впервые о тайном бракосочетании звездные супруги рассказал украинскому изданию "Viva!". 37-летняя Екатерина Кухар, 31-летний Александр Стоянов и двое их детей появились на обложке апрельского номера глянца. В новом выпуске новоиспечённые супруги рассказали, что они долго не решались узаконить свои отношения, однако все-таки решились на этот шаг, и рассказали об атмосфере, которая царила во время церемонии.

Как уже ранее сообщалось, звезды поженились в США в декабре 2018 года. Через несколько месяцев после свадьбы Екатерина Кухар делится эмоциями, которые переполняли ее в этот важный день, и объясняет, почему выбрали именно эту страну.

"В Сиэтле у нас живет подруга, художественный руководитель балетной школы IBT. Верочка уже много лет приглашает нас выступать в Америке. Я считаю ее своей крестной мамой. Она настоящая фея, которая обожает создавать праздники. Будучи взрослой женщиной, она любит Диснейленд: обязательно везет нас туда, с детским восторгом катается на всех аттракционах, в душе она ребенок, который верит в чудеса", – рассказывает Екатерина Кухар предысторию своего бракосочетания с Александром Стояновым.

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета призналась, что они с отцом ее детей узаконили свои отношения после завершающего выступления на гастролях, 24 декабря.

"Мы закончили танцевать "Щелкунчика", и прямо на сцену вышел один из актеров, который играл роль Дроссельмейера. Самое интересное, что он имеет право расписывать влюбленных. Он и провел церемонию бракосочетания. На меня надели фату, Саше прикололи "бабочку", две мышки на подушечке принесли обручальные кольца – зал аплодировал нам. Это было очень красиво и романтично! Вот такую сказку наяву для нас придумала наша крестная фея", – поделилась Екатерина Кухар.