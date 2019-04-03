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Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы

Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
19:46 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Свекор герцогини Сассекской принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару своей покойной жены.

О запросах и требованиях супруги принца Гарри ходит немало слухов. Дворцовые сотрудники не в восторге от своенравия герцогини, поскольку она может поднять всех на ноги даже среди ночи, чтобы предъявить свои требования. Но, как оказалось, Меган все же получает не все, что ей хочется.

Принц Чарльз не позволил Маркл носить тиару принцессы Дианы. Этот инцидент произошел еще в октябре прошлого года, но известно о нем стало только сейчас.

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли с официальным визитом в государство Фиджи. На ужин с официальными лицами страны Меган хотела надеть тиару из королевской коллекции, но сын королевы выступил против. Он посчитал, что такое украшение может напомнить об ушедшей эпохе и оскорбить представителей Содружества наций.

Совместная страничка Меган Маркл и принца Гарри появилась в Instagram

Принц Гарри в очередной раз заступился за супругу и даже поругался с отцом. В конфликт была вынуждена вмешаться сама королева Елизавета II. Она вызвала внука на серьезный разговор и убедила, что не все желания его жены должны исполняться.

Но в этот же вечер Кейт Миддлтон посетила банкет с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце и была в этой самой тиаре.

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Герцогиня, Тиара, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, Тиара принцессы Дианы.
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