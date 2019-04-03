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Harry & Meghan: первый трейлер к фильму о принце Гарри и Меган Маркл (Видео)
Harry & Meghan: первый трейлер к фильму о принце Гарри и Меган Маркл (Видео)

Harry & Meghan: первый трейлер к фильму о принце Гарри и Меган Маркл (Видео)

Harry & Meghan: первый трейлер к фильму о принце Гарри и Меган Маркл (Видео)
18:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл их популярность возросла еще больше, а традиционный фильм об истории любви посмотрели рекордное количество раз.

Поэтому было принято решение снять вторую часть киноленты, в которой расскажут о становлении герцогов Сассекских как семьи. Премьера фильма состоится вскоре, ведь в Сети появился первый официальный трейлер.

Новость о том, что кинокомпания Lifetime снимет вторую часть фильма о королевской чете принца Гарри и Меган Маркл стала известна в феврале 2019 года. Выбор снять еще одну киноленту, которой нет у принца Уильяма и Кейт Миддлтон, аргументирован тем, что история любви герцогов Сассекских стала едва ли не самой громкой во всем мире.

Совместная страничка Меган Маркл и принца Гарри появилась в Instagram

Позже стало известно, что главные роли в фильме "Гарри и Меган: становление королевской пары" сыграют другие актеры, поскольку поклонники критиковали предыдущих за недостаточно профессиональные актерские способности и несходство с реальными героями. Поэтому новые роли принца Гарри и Меган Маркл получили Чарли Филд и Тиффани Мэри Смит.

В конце марта сеть взорвали первые кадры из фильма, а во вторник, 2 апреля, представители кинокомпании Lifetime опубликовали первый трейлер на YouTube-канале.

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Фильм, Принц Гарри, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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