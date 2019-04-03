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Личный водитель: королева Елизавета II отказалась от вождения

Личный водитель: королева Елизавета II отказалась от вождения
20:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Ее Величество Елизавета II любит садиться за руль автомобиля или ездить верхом на лошади.

Однако на днях она приняла неожиданное решение, согласно которому отказывается самостоятельно выезжать за пределы Кенсингтонского дворца.

Как сообщает The Sunday Times, соответствующее решение Ее Величество подписала по совету королевской службы безопасности. Согласно документу, 92-летняя Елизавета II не будет садиться за руль любимого авто, зато будет пользоваться услугами частного водителя.

По словам инсайдеров, соответствующее решение королева приняла неохотно. Поэтому монарх оставила себе право водить машину на территории дворца. Кроме этого, источники западных СМИ сообщают, что представители королевской семьи убеждали Ее Величество подписать документ. В конце концов постановление таки приняли.

В Великобритании нет верхней возрастной границы для права управления машиной, но после 70 лет водительское удостоверение необходимо обновлять три раза в год. Правило не действует для королевы Елизаветы II, ведь она садится за руль без прав на вождение.

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Вероятно, такие меры безопасности приняли после того, как супруг королевы принц Филипп попал в жуткое ДТП в графстве Норфолк. Инцидент произошел в январе 2019 года. Тогда внедорожник герцога Эдинбургского столкнулся с другим автомобилем. Во время ДТП машина принца опрокинулась, а он получил травму ноги.

Правоохранители установили, что именно 97-летний супруг Елизаветы II был виновником аварии. От госпитализации он отказался, а уже через месяц вновь сел за руль своего автомобиля.

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