Принц Ганноверский нарушил традиции, выбирая имя для наследника

Новости шоу бизнеса: Имя новорожденному сыну принца Ганноверского выбрали не про традициям королевской семьи.

О рождении второго ребенка в королевской семье принца Ганноверского Эрнста Августа и его супруги Екатерины Малышевой стало известно еще две недели назад.

Но как назовут малыша, у букмейкеров сомнений не было. Ведь члены королевской семьи не должны нарушать традиции и законы. Поэтому публика была уверена, что сына назовут в честь отца - Эрнстом.

Но молодые родители решили удивить общество и немного отойти от устоявшихся правил. Своего первого наследника пара решила назвать Августом. У супругов королевской семьи уже есть дочь Елизавета, которой исполнилось полтора года.