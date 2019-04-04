На смену маме: Дочь Мадонны стала лицом любимого бренда своей мамы

Новости шоу бизнеса: Лурдес Леон представит коллаборацию Jean Paul Gaultier и Supreme.

Во время подготовки апрельского номера журнала ELLE, приглашенным редактором которого стал Жан-Поль Готье, мы узнали множество баек из его жизни. На вопрос о музах и "боевых fashion-подругах" дизайнер признался, что по-прежнему близко дружит с Мадонной, с которой познакомился почти тридцать лет назад, разрабатывая костюмы для ее музыкального турне.

Помните бра с конусами на груди? Сначала их примирил плюшевый медведь Готье, затем — белокурая поп-дива, а теперь, возможно, и старшая дочь Мадонны — Лурдес Леон.

Одной из самых обсуждаемых модных новостей вчерашнего дня стало официальное объявление о коллаборация французского дома Jean Paul Gaultier и молодежной марки Supreme. А чуть позднее стало известно — новую линию всему миру представит 22-летняя Лурдес, пожалуй, самая скрытная it girl на планете. Один кадр с вещами из новой коллаборации уже появился в Сети.