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MARUV выступила на юбилее у Иосифа Пригожина

MARUV выступила на юбилее у Иосифа Пригожина
13:17 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артистка уже успела встретиться в РФ с фанатами, а недавно выступила на дне рождения российского продюсера Иосифа Пригожина.

Украинская певица MARUV появилась на дне рождения продюсера Иосифа Пригожина.

После скандала с Национальным отбором на Евровидение 2019 MARUV отправилась на гастроли в Россию. Собственно вопрос о выступлениях певицы на территории страны-агрессора и стал камнем преткновения во время ее переговоров с НТКУ. По крайней мере, так говорят члены совета компании. Сама MARUV продолжает утверждать, что ее музыка призвана объединять людей из разных стран, а не сеять вражду.

 
 
 
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@maruvofficial #марув #maruv

Публикация от Daniil Goloshchapov (@valeriya_iosif_live)

Украинскую певицу MARUV ограбили в аэропорту Борисполь

2 апреля в московском отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park проходило мероприятие приуроченное к юбилею российского продюсера и мужа певицы Валерии. Пригожину исполнилось 50 лет. Отметим, что Иосиф с женой включены в список лиц, которым запрещен въезд в Украину. К слову, в Латвии супругам также запрещено появляться за способствование подрыву территориальной целостности Украины.

На днем рождения Иосифа побывали многие звезды российского шоу бизнеса. Так, на фото и видео заметно Яну Рудковскую, Инна Маликова, Николай Басков, Наташа Королева и другие. В конце вечера юбиляр разрезал огромный двухметровый торт и угостил приглашенных.

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Знаменитости, День рождения, Выступления, MARUV.
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