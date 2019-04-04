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Украинскую телеведущую раскритиковали за неудачный образ

Украинскую телеведущую раскритиковали за неудачный образ
17:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Поклонниками Ольги Фреймут не пришлись по вкусу яркие красные туфли.

Совсем недавно главный инспектор страны улетела в Италию. Местом отдыха Ольга Фреймут выбрала Болонью.

Светская украинская знаменитость решила посетить книжную выставку, на которую выбрала довольно неоднозначный наряд. Фреймут посетила литературное мероприятие в бежевом коротком платье, синем пальто и темных чулках. А вот красные туфли разделили подписчиком Instagram на "за и против".

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Известно, что туфли принадлежат бренду Chloe, стоимость которых определяется в 16 000 грн. Это любимый бренд Ольги Фреймут.

Все бы ничего, но такая обувь явно не подходит к всему образу украинской телеведущей. Так подумали и подписчики Фреймут. "Туфли кошмар какой", "Туфли ужас" - все, что могли прокомментировать поклонники.

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Все по теме:

Ольга Фреймут, Неудачный образ, красные туфли, Украинская телеведущая.
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