Какая деловая: Дженнифер Лопес обескуражила шикарным образом бизнесвумен

Новости шоу бизнеса: Недавно Дженнифер Лопес была замечена папарацци во время съемок в фильме Hustlers, где она сыграет стриптизершу.

На снимках знаменитость предстала в весьма провокационных образах в стиле 2000-х годов. Однако ей удачно удается демонстрировать, что ее собственный вкус отличный и далек от того, который ей приходится изображать на экране.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Так, во время публичного выхода в Нью-Йорке голливудская актриса засветила классический образ, который будет в трендах в любом сезоне. На ней были черные кюлоты и белая шифоновая блуза, поверх которой Джей Ло надела укороченный пиджак, отступив от трендовых oversize. Стильный look дополнили ее любимые солнцезащитные очки-маска, ботильоны на высоких тонких каблуках, а также неизменный аксессуар после помолвки – дорогое кольцо.