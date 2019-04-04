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Пышная "Меган Маркл": В Сети обсуждают внешность модели plus-size

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Пышная "Меган Маркл": В Сети обсуждают внешность модели plus-size
21:24 Сегодня Телеграф vesti-ukr.com Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Эрика знает о своем сходстве с герцогиней Сассекской.

Плюс-сайз модель из Лос-Анджелеса Эрика Лорен взбудоражила Сеть своими фотографиями из-за практически абсолютного сходства с женой принца Гарри Меган Маркл.

Однако сериал "Форс-мажоры", благодаря которому и прославилась актриса, Эрика не смотрела. Только после того, как Маркл стала частью королевской семьи, модель поняла, с кем же ее постоянно сравнивают.

"Не могу жаловаться на то, что меня сравнивают с Меган Маркл - на мой взгляд, она потрясающе красива, и эти слова мне льстят!" - призналась девушка.

Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы

Несмотря на разное телосложение, они похожи как две капли воды. Более того, на детских фото они выглядят одинаковыми, считает модель.

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Модель plus size, Меган Маркл, Эрика Лорен, Двойник Меган Маркл.
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