Пышная "Меган Маркл": В Сети обсуждают внешность модели plus-size

Новости шоу бизнеса: Эрика знает о своем сходстве с герцогиней Сассекской.

Плюс-сайз модель из Лос-Анджелеса Эрика Лорен взбудоражила Сеть своими фотографиями из-за практически абсолютного сходства с женой принца Гарри Меган Маркл.

Однако сериал "Форс-мажоры", благодаря которому и прославилась актриса, Эрика не смотрела. Только после того, как Маркл стала частью королевской семьи, модель поняла, с кем же ее постоянно сравнивают.

"Не могу жаловаться на то, что меня сравнивают с Меган Маркл - на мой взгляд, она потрясающе красива, и эти слова мне льстят!" - призналась девушка.

Несмотря на разное телосложение, они похожи как две капли воды. Более того, на детских фото они выглядят одинаковыми, считает модель.