Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Центризбирком принял все протоколы избирательных округов
Центризбирком принял все протоколы избирательных округов
Ограничение транзита товаров через территорию РФ: Украина проиграла спор в ВТО
Ограничение транзита товаров: Украина проиграла спор в ВТО
Шахтер - Динамо: история противостояний в Кубке Украины
Шахтер - Динамо: история противостояний в Кубке Украины
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке

Участники украинского реалити-шоу ждут ребенка

Участники украинского реалити-шоу ждут ребенка
17:51 Сегодня Телеграф glavcom.ua glavcom.ua

Новости шоу бизнеса: В прошлом году герои романтического реалити "Наречена для тата" - молодой отец Юрий Шпилька и его возлюбленная Татьяна Сирица - заявили о свадьбе.

Вторая радостная новость не заставила себя долго ждать: Юра и Таня ждут пополнения в семье. Совсем скоро у них родится сын. 
Роды запланированы на конец весны. С именем для будущего малыша пара пока еще не определилась.

Татьяна Сирица призналась, что рождение ребенка - осмысленный и важный шаг для их пары. "Мы планировали пополнение в семье после свадьбы. Так и случилось. Мне стало плохо на следующий день. Сначала думала, что из-за нервов. Через неделю сделала тест на беременность, а там - две полоски! Получили на медовый месяц такой вот подарок. Раньше времени не хотели рассказывать, возможно, из-за суеверий. Но теперь я готова сообщить: совсем скоро нас станет больше", - рассказывает Таня.

"Богиня": Настя Каменских в красном платье произвела фурор в сети

Сын Юрия положительно отреагировал на новость и с волнением ждет появления еще одного члена семьи. "Честно сказать, я думал, что Юрчик  воспримет новость в штыки, так как он был единственным ребенком в семье. Но когда мы поехали в Черкассы на УЗИ, и врачи сообщили нам, что будет мальчик, Юрчик заулыбался. Он был действительно рад", - признался молодой отец.

"Холостяк-9": Никита Добрынин начинает жизнь с чистого листа

Напомним, что Юрий Шпилька и Татьяна Сирица познакомились в прошлом году в проекте "Наречена для тата", где одинокие папы с детьми ищут вторую половинку. По правилам реалити, участницы проводят месяц в семье героя. Пара вместе занимается бытом, присматривается друг к другу и пробует построить отношения. После участия в проекте Таня и Юра поженились.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Семья, Беременность, Свадьба, Шоу, Сын, Сезон, Весна, Шпилька, Телепроект, Реалити, Юра, Сирица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
03 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля
05 Новолуние, 5 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Геращенко потребовала извинений от Зеленского
Геращенко потребовала извинений от Зеленского
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На майские праздники назначены дополнительные поезда
На майские праздники назначены дополнительные поезда
Телескоп для темной энергии DESI сделал первый снимок галактики &quot;Водоворот&quot;
Телескоп для темной энергии DESI сделал первый снимок галактики "Водоворот"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь