Участники украинского реалити-шоу ждут ребенка

Новости шоу бизнеса: В прошлом году герои романтического реалити "Наречена для тата" - молодой отец Юрий Шпилька и его возлюбленная Татьяна Сирица - заявили о свадьбе.

Вторая радостная новость не заставила себя долго ждать: Юра и Таня ждут пополнения в семье. Совсем скоро у них родится сын.

Роды запланированы на конец весны. С именем для будущего малыша пара пока еще не определилась.

Татьяна Сирица призналась, что рождение ребенка - осмысленный и важный шаг для их пары. "Мы планировали пополнение в семье после свадьбы. Так и случилось. Мне стало плохо на следующий день. Сначала думала, что из-за нервов. Через неделю сделала тест на беременность, а там - две полоски! Получили на медовый месяц такой вот подарок. Раньше времени не хотели рассказывать, возможно, из-за суеверий. Но теперь я готова сообщить: совсем скоро нас станет больше", - рассказывает Таня.

Сын Юрия положительно отреагировал на новость и с волнением ждет появления еще одного члена семьи. "Честно сказать, я думал, что Юрчик воспримет новость в штыки, так как он был единственным ребенком в семье. Но когда мы поехали в Черкассы на УЗИ, и врачи сообщили нам, что будет мальчик, Юрчик заулыбался. Он был действительно рад", - признался молодой отец.

Напомним, что Юрий Шпилька и Татьяна Сирица познакомились в прошлом году в проекте "Наречена для тата", где одинокие папы с детьми ищут вторую половинку. По правилам реалити, участницы проводят месяц в семье героя. Пара вместе занимается бытом, присматривается друг к другу и пробует построить отношения. После участия в проекте Таня и Юра поженились.