Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Центризбирком принял все протоколы избирательных округов
Центризбирком принял все протоколы избирательных округов
У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах
У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах
"В еде я себя не ограничиваю": Усик о переходе в хэвивейт
"В еде я себя не ограничиваю": Усик о переходе в хэвивейт
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке

Вечеринка без жен: мужчины королевской семьи на премьере документального сериала

Вечеринка без жен: мужчины королевской семьи на премьере документального сериала
20:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Премьерный показ ожидаемого документального сериала "Наша планета" (Our Planet) состоялся в Музее естествознания в Кенсингтоне, в Лондоне.

Возле входных дверей приглашенных гостей светского события встречал 92-летний Дэвид Аттенборо, который является одним из самых знаменитых ведущих-натуралистов в мире.

Так, на мероприятии, целью которого является привлечь внимание к проблемам экологии, он приветствовал с присутствием и членов королевской семьи. Чарльз, принц Уэльский, вместе с сыновьями герцогом Кембриджским и Сассекским прибыли в музей перед началом премьеры.

Королева Испании посетила траурное мероприятие в элегантном наряде

Что интересно, это мероприятие оказалось не первым, куда представители королевской семьи пришли мужским составом, оставив своих жен дома, несмотря на то, что веская причина посещать светские события без своей половинки есть только у принца Гарри. Ведь Меган Маркл находится в декретном отпуске и готовится к рождению первенца.

Однако каждый из представителей выглядел чрезвычайно элегантно и стильно. Все трое мужчин королевской семьи надели черные смокинги, белые рубашки и галстуки-бабочки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Уильям, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Принц Чарльз, Наша планета, Меган Маркл, Our Planet, Премьера сериала, Документальный сериал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
03 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля
05 Новолуние, 5 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Геращенко потребовала извинений от Зеленского
Геращенко потребовала извинений от Зеленского
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На майские праздники назначены дополнительные поезда
На майские праздники назначены дополнительные поезда
Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь