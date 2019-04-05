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Королева Испании посетила траурное мероприятие в элегантном наряде

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Королева Испании посетила траурное мероприятие в элегантном наряде
16:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Испания оплакивает смерть политика Хосе Педро Перес-Льорке, который ранее возглавлял одно из министерств.

К церемонии прощания присоединились не только первые лица страны, но и представители королевской семьи. Да, политика провели в последний путь король Филипп VI и его жена Летиция.

Прощание с Хосе Педро Перес-Льорке состоялось в церкви Сан-Херонимо-эль-Реаль, что в Мадриде. Во время церемонии король Филипп VI выступил с речью, в которой отметил, как много политик сумел сделать для Испании. 

Король Филипп VI и королева Летиция на траурном мероприятии

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Привлекло внимание СМИ не только траурное событие, но и эффектное появление на ней королевы Летиции. Хотя члены королевской семьи иногда игнорируют дресс-код для траурных мероприятий, Ее Величество этого не сделала. На прощальную церемонию она пришла в классическом черном пальто и туфлях-лодочках. Наряд имел пояс, который подчеркнул идеальную фигуру королевы Летиции. Маленький клатч и серьги завершили ее изящный look.

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Траурное мероприятие, Королева Испании, Королева Летиция, Смерть Хосе Перес-Льорке, Королева в элегантном наряде.
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