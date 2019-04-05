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Принц Гарри и Меган Маркл наконец переехали в новый дом

Принц Гарри и Меган Маркл наконец переехали в новый дом
10:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Имение для герцогов в Норфолке подготовили для переезда, поэтому королевская чета официально переехала из Лондона.

Вскоре Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями, поэтому они давно выразили свое желание жить подальше от Кенсингтонского дворца, чтобы избежать чрезмерного внимания от журналистов, папарацци и поклонников.

Герцоги Сассекские сообщили о желании покинуть территорию Кенсингтонского дворца сразу после объявления о беременности Меган Маркл. Елизавета II выделила им особняк с десятью комнатами в Виндзоре. Она планировали переехать туда до конца марта, чтобы успеть обустроиться до рождения первенца, однако ремонт затянулся и недавно стало известно, что королевская чета сможет поселиться там не раньше, чем в первую неделю апреля. Как сообщает издание People, на днях принц Гарри и Меган Маркл официально переехали в свой особняк. 

Совместная страничка Меган Маркл и принца Гарри появилась в Instagram

Стоит отметить, что ремонт и реконструкция особняка герцогам обошлись в 3 миллиона фунтов стерлингов. Однако Букингемский дворец оплачивал только часть денег, а за заказанные мебель и другие капризы герцоги рассчитывались из своего бюджета.

Как сообщалось ранее, После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл их популярность возросла еще больше, а традиционный фильм об истории любви посмотрели рекордное количество раз.

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Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл.
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