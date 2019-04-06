"Я хочу быть именно такой": Джиджи Хадид об феминизме и успехе

Новости шоу бизнеса: Супермодель Джиджи Хадид снялась в фотосессии для американского еженедельника Variety.

Она рассказала о сложностях в достижении успеха в модельной карьере и отношении к феминизму.

Снимки из фотосессии для глянца Джиджи опубликовала на своей странице в Instagram. На обложке издания звезда предстала в длинном сером пальто over-size и шифоновом платье, которое напоминает рубашку.

В интервью Хадид призналась, что всегда была феминисткой, а главным примером для нее стала мама – Иоланда Хадид.

"Я всегда была феминисткой, потому что видела, как моя мама контролирует свою жизнь. Несмотря на то, что мои родители в разводе, они никогда не показывали мне отрицательные стороны своих отношений. Они всегда поддерживали друг друга и говорили друг о друге только позитивные вещи. И я считаю, что это показатель силы моей мамы. С юных лет я поняла, что хочу быть связующим мостом для своей семьи. Я также хочу быть мостом для других людей и я всегда стараюсь помогать им принимать друг друга. Я хочу быть именно такой феминисткой", – объяснила она.

Знаменитая модель Джиджи добавила, что "популярность заставляет чувствовать себя так, будто нет возможности контролировать свою жизнь". Кроме того, по ее словам, в начале карьеры необходимо найти своего наставника.

"Было очень важно найти своего менеджера. Будучи юной моделью, в 17 лет, мне пришлось обратиться в свое агентство и сказать: "Этот человек не работает мне на пользу. Мне нужен другой человек". Мне нужен был наставник, у которого есть собственное мнение и видение", – отметила Хадид.